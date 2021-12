Basket, Olimpia Milano: aumenta il numero di positivi nel gruppo-squadra (Di giovedì 23 dicembre 2021) In casa Olimpia Milano il focolaio di positivi continua ad aumentare. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la società meneghina ha infatti annunciato di aver trovato nella giornata odierna altri quattro positivi, che si aggiungono ai sei dello scorso 21 dicembre. La squadra è in totale quarantena e questa non cesserà, visto anche questo “aggiornamento”, sino a fine anno. Ma non è finita qui: altre squadre della Serie A e dell’Eurolega hanno reso note molteplici positività all’interno dei loro gruppi-squadra, il che comporterà – o ha già comportato – cancellazioni e rimodulazioni dei calendari per tutte le competizioni: siano esse nazionali o internazionali. Il turno di Serie A previsto per il 26 dicembre potrebbe, viste anche le ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) In casail focolaio dicontinua adre. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la società meneghina ha infatti annunciato di aver trovato nella giornata odierna altri quattro, che si aggiungono ai sei dello scorso 21 dicembre. Laè in totale quarantena e questa non cesserà, visto anche questo “aggiornamento”, sino a fine anno. Ma non è finita qui: altre squadre della Serie A e dell’Eurolega hanno reso note molteplicità all’interno dei loro gruppi-, il che comporterà – o ha già comportato – cancellazioni e rimodulazioni dei calendari per tutte le competizioni: siano esse nazionali o internazionali. Il turno di Serie A previsto per il 26 dicembre potrebbe, viste anche le ...

