Australian Open 2022 | Andy Murray avrà una wild card e giocherà nello Slam a Melbourne

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Si pensava che lasarebbe arrivata e così è stato. Lo scozzesesarà al via degli(17-30 gennaio) grazie all’invito degli organizzatori dello. Il britannico, cinque volte finalista in questo Major, ha quindi la possibilità di giocare nella terra dei canguri, forte della grande considerazione di chi gestisce il tutto. Il direttore del torneo, Craig Tiley, ha dichiarato: “è famoso per il suo spirito combattivo, passione ed amore per il gioco, sono lieto di dargli il benvenuto ail prossimo gennaio”. Parole accolte con grande felicità da: “Sono davvero emozionato di tornare a giocare agli ...

Si pensava che la wild card sarebbe arrivata e così è stato. Lo scozzese Andy Murray sarà al via degli Australian Open 2022 (17-30 gennaio) grazie all'invito degli organizzatori dello Slam a Melbourne ...