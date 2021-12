Adriana Volpe parla delle “coppie” nate al Grande Fratello Vip (Di giovedì 23 dicembre 2021) Adriana Volpe parla delle “coppie” nate al Gf Vip in un’intervista esclusiva a Novella 2000 Adriana Volpe in un’intervista rilasciata a Novella 2000 parla delle coppie nate in questa edizione del Grande Fratello Vip, di cui lei è opinionista insieme a Sonia Bruganelli. Tra gli argomenti affrontati, Adriana ha espresso il suo parere sulla coppia (scoppiata) Alex Belli-Soleil Sorge e non ha escluso che i due possano rivedersi dopo che la fashion blogger uscirà dalla casa: «Suppongo di sì. Sono scettica all’idea che quello che c’è stato tra loro finisca così. Avranno occasione di chiarirsi e non escludo che questo possa succedere in ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 dicembre 2021)al Gf Vip in un’intervista esclusiva a Novella 2000in un’intervista rilasciata a Novella 2000in questa edizione delVip, di cui lei è opinionista insieme a Sonia Bruganelli. Tra gli argomenti affrontati,ha espresso il suo parere sulla coppia (scoppiata) Alex Belli-Soleil Sorge e non ha escluso che i due possano rivedersi dopo che la fashion blogger uscirà dalla casa: «Suppongo di sì. Sono scettica all’idea che quello che c’è stato tra loro finisca così. Avranno occasione di chiarirsi e non escludo che questo possa succedere in ...

