Venezia Lazio 1-1 LIVE | ci prova Pedro | fuori!

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Allo stadio Penzo, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Penzo,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Comincia il match 2? Spinge subito il, attenta la difesa della3? GOL DELLAcon un azione personale dopo una serpentina entra in area e con un rasoterra batte Romero 10? Tiro del– ciForte che aggancia un passaggio dalle retrovie e calcia ma il suo tiro è impreciso 15? Spinge la ...

... lariesce a salvarsi in difesa 1' - Fischio d'inizio al Penzo per la gara trache chiude il 2021 per le due squadre, formazioni ufficiali(4 - 3 - 3)...Manca sempre meno al match del diciannovesimo turno di Serie A tra, formazioni entrambe desiderose di tornare a conquistare tre punti. Per riuscirci, i padroni di casa si affideranno davanti al trio Aramu - Henry - Johnsen , mentre gli ospiti (senza ...Di seguito le formazioni ufficiali delle due gare di Serie A in campo alle 16:30 VENEZIA (4-3-2-1): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Ebuehi; Crnigoj, Vacca, Ampadu; Aramu, Kiyine; Forte.Vacanze di Natale all'insegna del maltempo? Pare proprio di sì. Almeno su Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia dopo il periodo di condizioni stabili e ...