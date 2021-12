Torrone morbido di Natale, la vera ricetta per un piacere senza tempo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Preparare il Torrone morbido di Natale, buono come quello delle bancarelle e dei negozi, è abbastanza semplice: provateci anche voi Mandorle, albumi, miele, zucchero, acqua e ostie alimentari. Sì, ci siete arrivate da sole, stiamo parlando del Torrone morbido di mandorle. Un tipico dolce natalizio che per comodità molti comprano già pronto e confezionato ma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Preparare ildi, buono come quello delle bancarelle e dei negozi, è abbastanza semplice: provateci anche voi Mandorle, albumi, miele, zucchero, acqua e ostie alimentari. Sì, ci siete arrivate da sole, stiamo parlando deldi mandorle. Un tipico dolce natalizio che per comodità molti comprano già pronto e confezionato ma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Lauradaisym : @mavie_daponte Io non amo molti dolci ma amo con tutti i miei denti rotti e gli apparecchi saltati il torrone (morbido e duro). - mavie_daponte : @Lauradaisym Non sono amante dei dolci e il torrone proprio non mi ha mai incuriosita! Forse quello morbido sardo,… - mu_antonella : @mavie_daponte Il torrone sardo è morbido - clo_8719 : @dinolanaro @Stefanialove_of Il miglior torrone al mondo è quello di tonara! Morbido - paopao76 : @renderman81 Ma poi il torrone morbido ?????? -