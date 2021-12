Tornado in Kentucky, recuperati due bambini dispersi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo il tremendo Tornado in Kentucky, sono stati ritrovati due bambini dispersi. Erano all’interno di una vasca da bagno Giorni dopo il terribile Tornado che ha sconvolto il Kentucky, i soccorritori hanno finalmente ritrovato due bambini dati per dispersi. A parlare la nonna “li avevo cercati ovunque. Ho pregato di poterli riabbracciare.” I due bambini L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo il tremendoin, sono stati ritrovati due. Erano all’interno di una vasca da bagno Giorni dopo il terribileche ha sconvolto il, i soccorritori hanno finalmente ritrovato duedati per. A parlare la nonna “li avevo cercati ovunque. Ho pregato di poterli riabbracciare.” I dueL'articolo proviene da YesLife.it.

