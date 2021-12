Squid Game, la protagonista Jung Ho - yeon dimagrita: 'Per lo stress non riesco a mangiare' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il peso del successo ha giocato un brutto scherzo ai protagonisti di Squid Game , la serie tv più di successo degli ultimi mesi. In particolare, l'attrice Jung Ho - yeon è tra coloro che hanno trovato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il peso del successo ha giocato un brutto scherzo ai protagonisti di, la serie tv più di successo degli ultimi mesi. In particolare, l'attriceHo -è tra coloro che hanno trovato ...

