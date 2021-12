Sassuolo-Bologna in streaming: guarda la gara in diretta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Sassuolo Bologna in streaming. La gara è inserita nel programma della diciannovesima giornata di Serie A, ultima del girone di andata e vede sfidarsi due formazioni appaiate in classifica, entrambe a quota 24 punti. I neroverdi sono reduci da 3 pareggi e una L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vederein. Laè inserita nel programma della diciannovesima giornata di Serie A, ultima del girone di andata e vede sfidarsi due formazioni appaiate in classifica, entrambe a quota 24 punti. I neroverdi sono reduci da 3 pareggi e una L'articolo

Advertising

tiempofuera45 : Predicción: Sassuolo 2 vs Bologna 1 - orl_salvo : @Inter_Scout L'empoli se manterrà la base andrebbe bene, le altre sono sassuolo, verona e forse bologna (il genoa e… - TuttoFanta : ??#BOLOGNA: #Theate spiega la sua assenza contro il #Sassuolo #fantacalcio #infortunati #SassuoloBologna - PEFIORENTINA : SERIE A Match Day 19 15.30 KOs Live on TV Sassuolo 11th v Bologna 12th Mapei Stadium-Città Del Tricolore (Reg… - CanaleSassuolo : #SassuoloBologna, #Consigli out per una sindrome influenzale -