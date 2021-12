Sampdoria, D’Aversa: «Sappiamo quanto è difficile la gara, ma vogliamo i tre punti» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato prima del match di Serie A contro la Roma: le parole del tecnico Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato prima del match di Serie A contro la Roma. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. ROMA Sampdoria – «Sicuramente Sappiamo delle difficoltà della gara, affrontiamo una gara rafforzata a livello tecnico. Anche perché è arrivato Mourinho che porta un livello altissimo. Arrivano da un risultato importante in trasferta a Bergamo. Partita sulla carta proibitiva, ma noi vogliamo avere la voglia e la determinazione di portare il risultato a casa. Se veniamo qui e giochiamo in maniera remissiva rischiamo di fare brutte figure». NUOVO PRESIDENTE – «Il mio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roberto, allenatore della, ha parlato prima del match di Serie A contro la Roma: le parole del tecnico Roberto, allenatore della, ha parlato prima del match di Serie A contro la Roma. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. ROMA– «Sicuramentedelle difficoltà della, affrontiamo unarafforzata a livello tecnico. Anche perché è arrivato Mourinho che porta un livello altissimo. Arrivano da un risultato importante in trasferta a Bergamo. Partita sulla carta proibitiva, ma noiavere la voglia e la determinazione di portare il risultato a casa. Se veniamo qui e giochiamo in maniera remissiva rischiamo di fare brutte figure». NUOVO PRESIDENTE – «Il mio ...

Advertising

IlgiallorossoIt : Dopo la bella vittoria in trasferta contro l'Atalanta, la Roma chiude l'anno solare 2021 allo stadio Olimpico contr… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSampdoria verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Roma-Sampdoria, D’Aversa: “Matc… - sportli26181512 : Sampdoria, la scelta su Quagliarella e Caputo. Audero non ce la fa, in difesa recupera Bereszynski: Sampdoria, la s… - VoceGiallorossa : ?? @sampdoria, D'Aversa: 'La partita è proibitiva ma dobbiamo portare un risultato positivo a casa' #RomaSampdoria… - LAROMA24 : Roma-Sampdoria, D'Aversa: 'Partita proibitiva, ma in campo con volontà e determinazione' #AsRoma -