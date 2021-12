Rockstar Games regala un videogioco per scusarsi con i fan: ecco come scaricarlo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un lancio disastroso ha afflitto Gran Theft Auto The Trilogy. Tra bug, mancata ottimizzazione ed un lavoro raffazzonato in generale, Rockstar Games è costretta a correre ai ripari tentando di salvare il salvabile. E lo fa regalando un gioco per PC tra i suoi titoli più blasonati. GTA The Trilogy: Rockstar Games ci mette una pezza regalando alcuni videogiochi – 22122021 www.computermagazine.itSiamo certi che GTA The Trilogy resterà negli annali per essere stato uno dei lanci in casa Rockstar Games peggiori di sempre. La rivolta degli utenti – che si sono trovati per le mani un prodotto non ottimale come da sempre ci ha abituato lo studio di sviluppo californiano – si è fatta sentire. Per scusarsi con ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un lancio disastroso ha afflitto Gran Theft Auto The Trilogy. Tra bug, mancata ottimizzazione ed un lavoro raffazzonato in generale,è costretta a correre ai ripari tentando di salvare il salvabile. E lo fando un gioco per PC tra i suoi titoli più blasonati. GTA The Trilogy:ci mette una pezzando alcuni videogiochi – 22122021 www.computermagazine.itSiamo certi che GTA The Trilogy resterà negli annali per essere stato uno dei lanci in casapeggiori di sempre. La rivolta degli utenti – che si sono trovati per le mani un prodotto non ottimaleda sempre ci ha abituato lo studio di sviluppo californiano – si è fatta sentire. Percon ...

