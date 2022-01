Padrona fa in modo che la sua gatta disabile veda il mondo trasportandola in uno zaino trasparente (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alcuni animali hanno bisogni speciali e non riescono a spostarsi facilmente come altri. Ma grazie al cielo ci sono padroni speciali che desiderano fare il possibile per aiutare i loro animali a vivere al meglio. Come la Padrona di questa gatta che ha trovato un modo molto intelligente per fare in modo che la sua gatta disabile vedesse il mondo: uno zaino trasparente. Sarge, gatta di due anni, ha una patologia che si chiama ipoplasia cerebellare. Secondo People, il suo cervelletto non si è sviluppato adeguatamente, dandole dei problemi motori che le impediscono di camminare. “Sarge è nata così e il suo è un caso davvero grave,” ha detto la sua Padrona Michelle Donlick, che gestisce la ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alcuni animali hanno bisogni speciali e non riescono a spostarsi facilmente come altri. Ma grazie al cielo ci sono padroni speciali che desiderano fare il possibile per aiutare i loro animali a vivere al meglio. Come ladi questache ha trovato unmolto intelligente per fare inche la suavedesse il: uno. Sarge,di due anni, ha una patologia che si chiama ipoplasia cerebellare. Secondo People, il suo cervelletto non si è sviluppato adeguatamente, dandole dei problemi motori che le impediscono di camminare. “Sarge è nata così e il suo è un caso davvero grave,” ha detto la suaMichelle Donlick, che gestisce la ...

