Lorient vs PSG: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cercando di concludere il 2021 in grande stile, la capolista della Ligue 1 Paris Saint-Germain farà visita allo Stade du Moustoir per affrontare questa sera, mercoledì 22 dicembre, il Lorient. Nel frattempo, la squadra di casa entra in partita dopo otto sconfitte consecutive in tutte le competizioni e cercherà di porre fine a questa sterile serie di risultati. Il calcio di inizio di Lorient vs PSG è previsto alle 21 Prepartita Lorient vs PSG: a che punto sono le due squadre? PSG Il PSG ha superato la minaccia della squadra della lega inferiore Feignies-Aulnoye in una convincente vittoria per 3-0 domenica per passare al turno successivo della Coupe de France. Gli uomini di Mauricio Pochettino sono passati in vantaggio di due gol nella prima mezz’ora grazie ai rigori di Kylian Mbappe e Mauro Icardi prima che Mbappe mettesse al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cercando di concludere il 2021 in grande stile, la capolista della Ligue 1 Paris Saint-Germain farà visita allo Stade du Moustoir per affrontare questa sera, mercoledì 22 dicembre, il. Nel frattempo, la squadra di casa entra in partita dopo otto sconfitte consecutive in tutte le competizioni e cercherà di porre fine a questa sterile serie di risultati. Il calcio di inizio divs PSG è previsto alle 21 Prepartitavs PSG: a che punto sono le due squadre? PSG Il PSG ha superato la minaccia della squadra della lega inferiore Feignies-Aulnoye in una convincente vittoria per 3-0 domenica per passare al turno successivo della Coupe de France. Gli uomini di Mauricio Pochettino sono passati in vantaggio di due gol nella prima mezz’ora grazie ai rigori di Kylian Mbappe e Mauro Icardi prima che Mbappe mettesse al ...

Ultime Notizie dalla rete : Lorient PSG Formazioni ufficiali Lorient - PSG, Ligue 1 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Lorient - PSG , sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Ligue 1 2021/2022. I parigini di Mauricio Pochettino, dopo la comoda vittoria in Coppa di Francia contro il Feignies, va ...

Icardi ha incontrato di nuovo China Suarez? Il retroscena dall'Argentina ... Mauro Icardi è rimasto a Parigi a causa degli impegni con il suo Psg , che stasera affronterà il Lorient in trasferta . In Argentina si vocifera però che l'attaccante ex Inter abbiamo avuto anche ...

Lorient-PSG, i convocati di Pochettino: tanti assenti, due giocatori positivi al coronavirus TUTTO mercato WEB Formazioni ufficiali Lorient-PSG, Ligue 1 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Lorient-PSG, sfida valevole per la diciannovesima giornata di Ligue 1 2021/2022: le scelte dei due tecnici.

COVID, Il Paris Saint-Germain annuncia 2 positivi (ANSA) - ROMA, 22 DIC - Il Paris Saint-Germain ha annunciato due casi di positività Covid-19 nel proprio gruppo: si tratta di Thilo Kehrer ed Eric Junior Dina-Ebimbe, mentre Leandro ...

