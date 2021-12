Le vip in rosso per le feste | dall’intimo al cappotto

Leggi su vitadavips.myblog

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La tradizione parla chiaro: durante lenon si può rinunciare al. Per le uscite mondane, le ospitate in tv, i party o i momenti di relax o di seduzione… ogni occasione è quella giusta per indossarlo. Il colore natalizio per eccellenza diventa così il protagonista indiscusso degli outfit delle vip, che lo vogliono