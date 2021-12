Le regole di Pregliasco per il cenone di Natale: tampone, limiti di persone a tavola e niente abbracci (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, in un’intervista a La Stampa oggi fornisce alcuni consigli per passare il Natale in sicurezza. Mentre il governo si appresta a varare il nuovo decreto, che conterrà anche alcune raccomandazioni per le feste, il dottore spiega prima di tutto che il cenone vero e proprio quest’anno, come quello scorso, andrebbe evitato. Perché un comportamento rischioso è proprio quello di «mischiare molti nuclei diversi, non conviventi». Anche se dipende molto dagli spazi disponibili, «sarebbe buono garantire almeno 2 metri quadrati a persona e non andare comunque oltre gli 8-10 commensali». L’areazione del locale e le mascherine Pregliasco dice che è meglio assicurarsi che gli invitati siano vaccinati. Soprattutto se tra gli ospiti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il virologo Fabrizio, direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, in un’intervista a La Stampa oggi fornisce alcuni consigli per passare ilin sicurezza. Mentre il governo si appresta a varare il nuovo decreto, che conterrà anche alcune raccomandazioni per le feste, il dottore spiega prima di tutto che ilvero e proprio quest’anno, come quello scorso, andrebbe evitato. Perché un comportamento rischioso è proprio quello di «mischiare molti nuclei diversi, non conviventi». Anche se dipende molto dagli spazi disponibili, «sarebbe buono garantire almeno 2 metri quadrati a persona e non andare comunque oltre gli 8-10 commensali». L’areazione del locale e le mascherinedice che è meglio assicurarsi che gli invitati siano vaccinati. Soprattutto se tra gli ospiti ...

Advertising

EnzoCarlone5 : Immaginate chi, da due anni a questa parte, svolge da bravo scolaro tutte le regole di #Pregliasco: sesso con la ma… - Rosapeli1 : RT @ultimenotizie: I contagi covid rischiano di aumentare a Natale, la #varianteOmicron è una minaccia: per #Capodanno è legittimo ipotizza… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: I contagi covid rischiano di aumentare a Natale, la #varianteOmicron è una minaccia: per #Capodanno è legittimo ipotizza… - alinatede : RT @ultimenotizie: I contagi covid rischiano di aumentare a Natale, la #varianteOmicron è una minaccia: per #Capodanno è legittimo ipotizza… - ValeRossignoli : RT @ultimenotizie: I contagi covid rischiano di aumentare a Natale, la #varianteOmicron è una minaccia: per #Capodanno è legittimo ipotizza… -