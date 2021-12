Jessica Selassié svela quanto spende in un mese per vivere (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le vecchie dichiarazioni di Jessica Selassié Quest’anno come sappiamo a partecipare al Grande Fratello Vip 6 c’è anche Jessica Selassié. La Principessa ha dato il via al suo percorso all’interno del reality lo scorso settembre, gareggiando inizialmente con le sue sorelle Lulù e Clarissa. Qualche settimana fa però le tre sono state divise e hanno L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le vecchie dichiarazioni diQuest’anno come sappiamo a partecipare al Grande Fratello Vip 6 c’è anche. La Principessa ha dato il via al suo percorso all’interno del reality lo scorso settembre, gareggiando inizialmente con le sue sorelle Lulù e Clarissa. Qualche settimana fa però le tre sono state divise e hanno L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Jessica Selassié svela quanto spende al mese per vivere e la cifra vi farà girare la testa (VIDEO) #gfvip - Hermione22_8 : RT @xDarkLilith: Ma è una caratteristica delle sorelle selassiè lo asfissiare le persone allora.. cioè Jessica non ha perso tempo nel corre… - xDarkLilith : Ma è una caratteristica delle sorelle selassiè lo asfissiare le persone allora.. cioè Jessica non ha perso tempo ne… - chiasacco21 : Raga ma un gruppo Telegram per Jessica, esiste? Sono ufficialmente bimba di Jessi Haile Selassiè #GFVIP - infoitcultura : Jessica Selassiè e Alessandro Basciano nuova coppia del GF Vip?/ Clarissa approva e… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié Grande Fratello Vip, Soleil Sorge svela: ''Sophie in tilt per Alessandro Basciano'' L' ex corteggiatore di Uomini e Donne si è avvicinato pericolosamente a Soleil Sorge , Jessica Selassié e Sophie Codegoni , mandando in confusione quest'ultima. Insieme a Giacomo Urtis , Soleil parla ...

"Tu sei pazza ...". Ed esplode la lite al Gf L'attrice si è risentita, spiegando che si era solo avvicinata al tavolo di Carmen e Jessica, e i toni si sono subito alzati. " Ma vai dove vuoi non voglio discutere. Non rispondo", ha replicato ...

L' ex corteggiatore di Uomini e Donne si è avvicinato pericolosamente a Soleil Sorge ,e Sophie Codegoni , mandando in confusione quest'ultima. Insieme a Giacomo Urtis , Soleil parla ...L'attrice si è risentita, spiegando che si era solo avvicinata al tavolo di Carmen e, e i toni si sono subito alzati. " Ma vai dove vuoi non voglio discutere. Non rispondo", ha replicato ...