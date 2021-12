Inter, nuova data con una nuova scritta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Inter ha ufficializzato la versione speciale della maglia che la squadra indosserà il prossimo 12 gennaio, in occasione della finale di Supercoppa contro la Juventus, realizzata con un claim speciale scelto dai tifosi attraverso i fan token dello sponsor Socios.com. L’Inter indosserà una divisa con impressa la scritta ‘The Sound of Inter’. Il club spiega che questa sarà anche una maglia Interattiva, che permetterà a tutti i tifosi di ascoltare l’atmosfera di San Siro scansionando il codice QR posizionato sul fronte della divisa, grazie al quale sarà possibile ascoltare l’inno ‘C’è solo l’Inter’ così come risuona al Meazza. Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’ha ufficializzato la versione speciale della maglia che la squadra indosserà il prossimo 12 gennaio, in occasione della finale di Supercoppa contro la Juventus, realizzata con un claim speciale scelto dai tifosi attraverso i fan token dello sponsor Socios.com. L’indosserà una divisa con impressa la‘The Sound of’. Il club spiega che questa sarà anche una magliaattiva, che permetterà a tutti i tifosi di ascoltare l’atmosfera di San Siro scansionando il codice QR posizionato sul fronte della divisa, grazie al quale sarà possibile ascoltare l’inno ‘C’è solo l’’ così come risuona al Meazza.

