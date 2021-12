Incendio nella notte a Colleferro, distrutte 3 auto: fermato il piromane (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ha finalmente un’identità il piromane che nella notte del 14 dicembre aveva incendiato 3 auto nel centro della città di Colleferro. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Colleferro sono riusciti ad identificarlo grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza. Si tratta di un congolese di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per altri precedenti. Identificato il piromane di Colleferro L’Incendio, appiccato nella zona del centro tra via Leopardi e corso Turati, aveva distrutto tre auto. I residenti infuriati si erano scatenati con diversi commenti sui social. Ora finalmente il piromane è stato acciuffato. Ad incastrarlo sono state le immagini di due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ha finalmente un’identità ilchedel 14 dicembre aveva incendiato 3nel centro della città di. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato disono riusciti ad identificarlo grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza. Si tratta di un congolese di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per altri precedenti. Identificato ildiL’, appiccatozona del centro tra via Leopardi e corso Turati, aveva distrutto tre. I residenti infuriati si erano scatenati con diversi commenti sui social. Ora finalmente ilè stato acciuffato. Ad incastrarlo sono state le immagini di due ...

