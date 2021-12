Cina, scoperto fossile intatto di un oviraptorosauro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Era stato rinvenuto nel 2000, nella Cina del Sud, ma nessuno lo aveva mai stato studiato approfonditamente prima di oggi. Si tratta di un uovo perfettamente integro e conservato di dinosauro risalente a 72-66 milioni di anni fa e al suo interno contiene un embrione fossile. A darne notizia, riporta Huffington Post, il team internazionale guidato dall’Università di Birmingham e dall’Università cinese di geo-scienze di Pechino tramite la rivista IScience. Secondo gli esperti, siamo alle prese con una delle scoperte paleontologiche più sensazionali di sempre. Ritrovamento preistorico in Cina arricchisce le conoscenze sul legame tra dinosauri e uccelli Se in molti credevano di sapere tutto sul mondo animale e i suoi progenitori, evidentemente si sbagliavano. E a ricordarglielo, ci ha pensato il piccolo embrione completamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Era stato rinvenuto nel 2000, nelladel Sud, ma nessuno lo aveva mai stato studiato approfonditamente prima di oggi. Si tratta di un uovo perfettamente integro e conservato di dinosauro risalente a 72-66 milioni di anni fa e al suo interno contiene un embrione. A darne notizia, riporta Huffington Post, il team internazionale guidato dall’Università di Birmingham e dall’Università cinese di geo-scienze di Pechino tramite la rivista IScience. Secondo gli esperti, siamo alle prese con una delle scoperte paleontologiche più sensazionali di sempre. Ritrovamento preistorico inarricchisce le conoscenze sul legame tra dinosauri e uccelli Se in molti credevano di sapere tutto sul mondo animale e i suoi progenitori, evidentemente si sbagliavano. E a ricordarglielo, ci ha pensato il piccolo embrione completamente ...

