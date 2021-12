Ci siamo: in Austria ecco il “cacciatore” dei non vaccinati (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic – Sì, a quanto pare in Austria ci sarà la nuova figura del “cacciatore” dei non vaccinati a partire da febbraio, il mese dal quale scatterà l’obbligo vaccinale. Per meglio dire, sarà una sorta di “esattore”, almeno da quanto sostiene il quotidiano Austriaco Heute. Austria, cacciatore ed esattore di non vaccinati cercasi “Nel 2022 la vaccinazione è obbligatoria, la città di Linz è già alla ricerca di dipendenti che si occupino delle sanzioni per chi non vuole vaccinarsi”, così si legge dal quotidiano Austriaco. In parole povere, in Austria il cacciatore di non vaccinati sarà una sorta di esattore, che si dovrà occupare delle multe da comunicare ai trasgressori. L’obbligo, come è ormai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic – Sì, a quanto pare inci sarà la nuova figura del “” dei nona partire da febbraio, il mese dal quale scatterà l’obbligo vaccinale. Per meglio dire, sarà una sorta di “esattore”, almeno da quanto sostiene il quotidianoco Heute.ed esattore di noncercasi “Nel 2022 la vaccinazione è obbligatoria, la città di Linz è già alla ricerca di dipendenti che si occupino delle sanzioni per chi non vuole vaccinarsi”, così si legge dal quotidianoco. In parole povere, inildi nonsarà una sorta di esattore, che si dovrà occupare delle multe da comunicare ai trasgressori. L’obbligo, come è ormai ...

Advertising

ParliamoDiNews : Ci siamo: in Austria ecco il `cacciatore` dei non vaccinati - Il Primato Nazionale #austria #cacciatore #vaccinati… - nhpaolocastelli : RT @IlPrimatoN: Stipendio di quasi 3mila euro al mese ?? @StelioFergola - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Stipendio di quasi 3mila euro al mese ?? @StelioFergola - IlPrimatoN : Stipendio di quasi 3mila euro al mese ?? @StelioFergola - CesareMasola : RT @Torrenapoli1: Olanda Lockdown England lockdown Germania lockdown Austria lockdown Qua invece si critica il Green pass per il ristor… -