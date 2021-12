Aumentano tensioni e prezzo del gas; Draghi chiede l'aiuto di tutti ma non c'è più tempo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La tensione sul mercato europeo del gas naturale resta altissima e basta una piccola scintilla per far infiammare i prezzi. Ed è quello che sta accadendo in questi giorni con una nuova impennata delle quotazioni provocata da una notizia apparentemente marginale: il gasdotto Yamal-Europe, che porta il metano in Europa dalla Russia attraverso la Polonia, ha smesso di trasportare gas verso occidente. La notizia è stata data dall’operatore di rete tedesco gascade e ha provocato immediatamente un balzo dei prezzi, saliti il 21 dicembre di oltre il 20 per cento. Subito sono piovuti sospetti su Gazprom, la società statale russa che si occupa della produzione e del trasporto del gas, e su Mosca, accusate di chiudere i rubinetti per esercitare una pressione sull’Europa affinché non faciliti l’ingresso ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La tensione sul mercato europeo delnaturale resta altissima e basta una piccola scintilla per far infiammare i prezzi. Ed è quello che sta accadendo in questi giorni con una nuova impennata delle quotazioni provocata da una notizia apparentemente marginale: ildotto Yamal-Europe, che porta il metano in Europa dalla Russia attraverso la Polonia, ha smesso di trasportareverso occidente. La notizia è stata data dall’operatore di rete tedescocade e ha provocato immediatamente un balzo dei prezzi, saliti il 21 dicembre di oltre il 20 per cento. Subito sono piovuti sospetti su Gazprom, la società statale russa che si occupa della produzione e del trasporto del, e su Mosca, accusate di chiudere i rubinetti per esercitare una pressione sull’Europa affinché non faciliti l’ingresso ...

Advertising

statodelsud : Aumentano tensioni e prezzo del gas; Draghi chiede l’aiuto di tutti ma non c’è più tempo - Pino__Merola : Aumentano tensioni e prezzo del gas; Draghi chiede l’aiuto di tutti ma non c’è più tempo - ManuDagostino : L'Iran distrugge il bersaglio con un missile balistico in un terrificante avvertimento mentre le tensioni nucleari… - ManuDagostino : Aumentano le tensioni in Iran; Capodanno visto come potenziale punto critico - TizCarmelitano : RT @vociglobali: ?? Aumentano gli #esodiorzati nonostante le #restrizioni da #Covid19 ??#Bodyright, campagna contro la #violenzadigenere #o… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano tensioni essenziale che la legislatura vada avanti fino al 2023, dice Mario Draghi ... che ha generato non poche tensioni nella maggioranza fino a ieri. Draghi ha spiegato che la misura ... I benefici aumentano soprattutto se si tiene conto anche dell'assegno unico e della decontribuzione ...

Bollette, il ministro Cingolani: 'Sfruttiamo i nostri pozzi per abbassarle' Quindi intanto l'Italia può pensare a un intervento contingente che recuperi gli extraprofitti fatti in questo modo? 'È una delle soluzioni, se ci rendiamo conto che le tensioni continuano. ...

Mercati oggi in rialzo, ma aumentano le tensioni geopolitiche Money.it Inflazione: tra Usa e Cina, mercati in fermento. Inflazioni: tra Usa e Cina, mercati in fermento. L'attuale situazione tocca i mercati di tutte le più grandi economie mondiali, le loro sorti sono legate.

... che ha generato non pochenella maggioranza fino a ieri. Draghi ha spiegato che la misura ... I beneficisoprattutto se si tiene conto anche dell'assegno unico e della decontribuzione ...Quindi intanto l'Italia può pensare a un intervento contingente che recuperi gli extraprofitti fatti in questo modo? 'È una delle soluzioni, se ci rendiamo conto che lecontinuano. ...Inflazioni: tra Usa e Cina, mercati in fermento. L'attuale situazione tocca i mercati di tutte le più grandi economie mondiali, le loro sorti sono legate.