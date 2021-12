Uomini e Donne, Roberta annuncia di essere pronta a scegliere nella prossima registrazione (Di martedì 21 dicembre 2021) Ancora poche giornate e Uomini e Donne stopperà la sua messa in onda andando in pausa per le feste di Natale, Capodanno e dell'Epifania. All'interno della puntata di martedì 21 dicembre l'attenzione si è riversata sulla tronista Roberta Ilaria Giusti. La ragazza, dopo aver tentennato, finalmente ha annunciato di essere pronta a fare la sua scelta! Uomini e Donne, Samuele è sicuro: ecco chi sceglierà Roberta secondo lui La puntata di Uomini e Donne, incentrata su Roberta, si è aperta con i commenti sull'esterna in cui Samuele si è definito una 'ruota di scorta'. Maria De Filippi ha interrogato il ragazzo, il quale ha vuotato il sacco dicendo di sentirsi del tutto sicuro che alla fine ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 dicembre 2021) Ancora poche giornate estopperà la sua messa in onda andando in pausa per le feste di Natale, Capodanno e dell'Epifania. All'interno della puntata di martedì 21 dicembre l'attenzione si è riversata sulla tronistaIlaria Giusti. La ragazza, dopo aver tentennato, finalmente hato dia fare la sua scelta!, Samuele è sicuro: ecco chi sceglieràsecondo lui La puntata di, incentrata su, si è aperta con i commenti sull'esterna in cui Samuele si è definito una 'ruota di scorta'. Maria De Filippi ha interrogato il ragazzo, il quale ha vuotato il sacco dicendo di sentirsi del tutto sicuro che alla fine ...

Advertising

meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - MSF_ITALIA : Non potete chiudere gli occhi di fronte a queste immagini. Ai confini d'Europa, donne, uomini e bambini vengono res… - eziomauro : Il pm scagiona l'ex marito che costrinse la moglie a un rapporto: 'Gli uomini devono vincere la naturale resistenza… - Vinicio_Levante : @edenin0 tra l'altro nel tuo schemino si evince che 'non uomini' è un sottoinsieme di donne, quindi non hai davvero idea - monacnt : RT @sono3l1s4: Ha detto lascia perdere gli uomini e ama le donne -