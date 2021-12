Udinese-Salernitana, i campani non partono. I bianconeri: “Si gioca…” (Di martedì 21 dicembre 2021) Situazione molto complicata per Udinese-Salernitana. Dopo la certificazione di qualche positività al Covid-19 del gruppo squadra dei campani, l’ASL di Salerno ha bloccato la partenza della formazione per Udine, in vista della partita di campionato della Dacia Arena. In un comunicato, il club neopromosso ha dichiarato che non partirà alla volta del Nord Italia per sostenere la sfida, ma i bianconeri hanno aggiunto che la Lega Calcio gli avrebbe riferito che il match si giocherà. Udinese-Salernitana, situazione da verificare: i campani restano a casa, ma l’Udinese è pronto a scendere in campo Ecco il comunicato della L’ASL di Salerno: “Dopo la comunicazione da parte della società di un primo positivo, l’Asl ha disposto i controlli opportuni dai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Situazione molto complicata per. Dopo la certificazione di qualche positività al Covid-19 del gruppo squadra dei, l’ASL di Salerno ha bloccato la partenza della formazione per Udine, in vista della partita di campionato della Dacia Arena. In un comunicato, il club neopromosso ha dichiarato che non partirà alla volta del Nord Italia per sostenere la sfida, ma ihanno aggiunto che la Lega Calcio gli avrebbe riferito che il match si giocherà., situazione da verificare: irestano a casa, ma l’è pronto a scendere in campo Ecco il comunicato della L’ASL di Salerno: “Dopo la comunicazione da parte della società di un primo positivo, l’Asl ha disposto i controlli opportuni dai ...

