Ricoverati due commercianti no vax, uno ha contagiato anche un parente. L'ospedale scoppia: finiti i posti letto Covid (Di martedì 21 dicembre 2021) JESI - No - vax , convinto dell'inefficacia dei tamponi , si reca al lavoro senza sapere di essere positivo al Covid - 19 . Ma quando i sintomi tipici dell'infezione da Sars - Cov2 lo costringono a ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 21 dicembre 2021) JESI - No - vax , convinto dell'inefficacia dei tamponi , si reca al lavoro senza sapere di essere positivo al- 19 . Ma quando i sintomi tipici dell'infezione da Sars - Cov2 lo costringono a ...

Advertising

Gino08235904 : @repubblica Dati ufficiali illustrano le situazioni in Belgio e Svezia, due nazioni con numero simile d'abitanti. I… - miridesant : @IlfubannatoO @Michela87B @RobertoArduini1 @AndreaDiCiancio Ne ho due in famiglia di plurivaccinati Positivi con s… - AntonelloAng : @fratotolo2 altre due variabili @fratotolo2 mi permetti : 1) Molti fragili sono già morti e non possono morire due… - Mannyacerbis : @terronible @RobiVil Per quale motivo 130.000 morti di covid in due anni sono un’emergenza, ma 93.000 morti all’ann… - occhio_notizie : Oggi sono stati dimessi i due piccoli ricoverati a Napoli per l'intossicazione -