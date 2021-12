Quirinale: Fedeli, 'bene Zanda, se Mattarella esce, Draghi resti e non per un anno' (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Dinanzi alla scelta del Presidente in carica di non essere ricandidabile, quello che sottolinea Zanda è di mettere, e non di perdere, una figura come quella di Draghi. E'questo un tema molto serio della politica italiana e soprattutto delle attuali classi dirigenti". Così la senatrice Pd, Valeria Fedeli, a L'argomento. "La classe dirigente dovrebbe fare una riflessione su questo punto. Draghi lo si potrebbe perdere anche solo immaginando di tenerlo a Palazzo Chigi, pur in un anno importante per l'attuazione del Pnrr: ma, mi chiedo, con quale dibattito nelle forze politiche e a quali condizioni? Sarebbe un anno pre elettorale. Per cui bisognerebbe partire dal presupposto di tenere Draghi in campo: personalmente dico non solo per un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Dinanzi alla scelta del Presidente in carica di non essere ricandidabile, quello che sottolineaè di mettere, e non di perdere, una figura come quella di. E'questo un tema molto serio della politica italiana e soprattutto delle attuali classi dirigenti". Così la senatrice Pd, Valeria, a L'argomento. "La classe dirigente dovrebbe fare una riflessione su questo punto.lo si potrebbe perdere anche solo immaginando di tenerlo a Palazzo Chigi, pur in unimportante per l'attuazione del Pnrr: ma, mi chiedo, con quale dibattito nelle forze politiche e a quali condizioni? Sarebbe unpre elettorale. Per cui bisognerebbe partire dal presupposto di tenerein campo: personalmente dico non solo per un ...

