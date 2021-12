Pagelle Juventus Cagliari | Bernardeschi in stato di grazia | Pereiro nullo VOTI

(Di martedì 21 dicembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:, Szczesny, Bellanova FLOP:, Alex Sandro: Szczesny 7; Cuadrado 6.5, Bonucci 6, De Ligt 6, Alex Sandro 5.5; Bentancur 6, Arthur 6 (82? Locatelli SV), Rabiot 6 (46? McKennie 6);7 (89? De Sciglio SV), Morata 5.5 (89? Kaio Jorge SV), Kean 6.5 (72? Kulusevski 6). All. Allegri 6: Cragno 6; Zappa 6, Ceppitelli 6, Carboni 6, Lykogiannis 5.5; Bellanova 6.5, Grassi 6, ...

ASCOLTA I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/22:Cagliari Ledei protagonisti del match trae Cagliari, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Kean, Bernardeschi FLOP: Joao Pedro VOTI ...All'intervallo decide il colpo di testa di Moise KeaneLafa la partita, come da pronostico, ma chiude col minimo scarto il primo tempo dell'anticipo contro il Cagliari grazie alla rete ...Buona prestazione da parte della Juventus di Massimiliano Allegri, che porta a casa tre punti di fondamentale importanza ...Voti e pagelle di Juventus-Cagliari, Kean e Bernardeschi firmano la vittoria: c'è l'ennesima bocciatura in difesa.