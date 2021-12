L’Europa stroncherà le auto italiane in pochi anni

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 21 dicembre 2021) Non spaventatevi se ciò che leggerete in queste righe è qualche cosa oggigiorno di impopolare (all’apparenza). Tanto impopolare quanto però importante per guidare le scelte tecnologiche del futuro rispettando e difendendo le economie. In particolar modo quella italiana con le filieremotive costruite lungo la interna nostra penisola in questie che da qui servono le più grandi, blasonate e conosciute casemobilistiche di tutta Europa con la loro componentistica. È recente la notizia chevuole arrivare nel 2035, quindi in 14 (quasi 13), a emissioni zero con lemobili, convertendo così tutti i mezzi all’elettrico. Una notizia sicuramente entusiasmante per l’opinione pubblica! Tutti noi lavoriamo ogni giorno con impegno e sacrificio per rendere il nostro ...