Idee regalo per creativi: Lyra Rembrandt Polycolor e Sketching Roll (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra i doni di Natale, quelli creativi per gli artisti, amatoriali o professionisti. F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini propone l'alta qualità di Lyra Rembrandt Polycolor, una matita colorata permanente che garantisce una resa superiore su tutte le superfici, in particolar modo su carta ruvida in grado di trattenere al meglio i pigmenti. La mina è maggiorata per una resa migliore, il corpo tondo naturale è realizzato con il miglior legno di cedro certificato PEFC. Ideali per l'utilizzo artistico, le matite Lyra Rembrant Polycolor sono oggi disponibili in un elegante rotolo in tessuto nero con chiusura con velcro. All'interno 24 colori intensi, brillanti e resistenti all'acqua e alla luce oltre a un astuccio estraibile con chiusura a cerniera per contenere accessori e altri ...

