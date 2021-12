I Want You Back: il trailer della commedia con Jenny Slate e Charlie Day (Di martedì 21 dicembre 2021) La commedia I Want You Back arriverà su Amazon Prime Video l'11 febbraio, ecco il trailer del film con Jenny Slate e Charlie Day. I Want You Back è la nuova commedia prodotta per Amazon Prime Video di cui è stato condiviso il trailer ufficiale, in attesa del debutto in streaming previsto per l'11 febbraio. Nel video si scopre cosa accade quando due persone che non si conoscono si incontrano dopo essere state lasciate dai rispettivi partner. Tra Peter ed Emma nasce così un'inaspettata amicizia che li porterà a ideare un "diabolico" piano per far finire le nuove relazioni dei loro ex. I protagonisti di I Want You Back sono Jenny Slate e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 dicembre 2021) LaYouarriverà su Amazon Prime Video l'11 febbraio, ecco ildel film conDay. IYouè la nuovaprodotta per Amazon Prime Video di cui è stato condiviso ilufficiale, in attesa del debutto in streaming previsto per l'11 febbraio. Nel video si scopre cosa accade quando due persone che non si conoscono si incontrano dopo essere state lasciate dai rispettivi partner. Tra Peter ed Emma nasce così un'inaspettata amicizia che li porterà a ideare un "diabolico" piano per far finire le nuove relazioni dei loro ex. I protagonisti di IYousonoe ...

