Draghi al Quirinale? Serve un' intesa tra Grillo e Berlusconi

Sul pazzo e meraviglioso sentiero della successione a Sergio Mattarella, c'è un'incredibile illusione ottica che viene proiettata da mesi su ogni scenario che riguarda il futuro del Quirinale. Un'illusione che da qualche tempo a questa parte ha contribuito a deformare il percorso di questa competizione trasformando in protagonisti assoluti della partita politici che in realtà non toccheranno palla e marginalizzando invece soggetti che in questa partita un ruolo lo avranno e che sarebbe bene iniziare a studiare con attenzione. La prima illusione ottica, tenera e spassosa, è quella che si è andata a produrre una decina di giorni fa in seguito al successo ottenuto da Giorgia Meloni alla festa d'Atreju e l'illusione è più o meno questa: l'idea che nella corsa al Quirinale vi sarà una inevitabile centralità di Fratelli d'Italia. Se si guardano i sondaggi, ...

