Dalla Corea del Nord alla micro isola con 67 abitanti: i dieci Paesi Covid-Free secondo l’Oms (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 273.900.334 i casi di Covid accertati nel mondo dall’inizio della pandemia, per un totale di 5.351.812 decessi, di cui oltre 45mila nell’ultima settimana. È quanto indicano i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità. In cima alla triste classifica dei contagi e dei morti gli Usa, con 50.415.500 di casi accertati e oltre 800mila morti. Di contro, secondo l’Oms, vi sarebbero 10 Paesi o territori Covid-Free, ovvero nei quali il virus non circola affatto. I dubbi su Corea del Nord e Turkmenistan Questa classifica virtuosa comprende per lo più isole piccole o piccolissime con popolazioni che vanno da 67 abitanti a un massimo di circa 120mila, con le sole eccezioni di Turkmenistan e Corea del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 273.900.334 i casi diaccertati nel mondo dall’inizio della pandemia, per un totale di 5.351.812 decessi, di cui oltre 45mila nell’ultima settimana. È quanto indicano i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità. In cimatriste classifica dei contagi e dei morti gli Usa, con 50.415.500 di casi accertati e oltre 800mila morti. Di contro,, vi sarebbero 10o territori, ovvero nei quali il virus non circola affatto. I dubbi sudele Turkmenistan Questa classifica virtuosa comprende per lo più isole piccole o piccolissime con popolazioni che vanno da 67a un massimo di circa 120mila, con le sole eccezioni di Turkmenistan edel ...

Advertising

SecolodItalia1 : Dalla Corea del Nord alla micro isola con 67 abitanti: i dieci Paesi Covid-Free secondo l’Oms… - pandamomo22 : Chi ha una capa così top che mi porta direttamente dalla Corea un regalo di Natale a tema Shooky ????? - AnnaNigra : RT @Radio1Rai: ??#Covid, #OMS: ci sarebbero 10 Paesi non toccati dalla pandemia, tra questi Corea del Nord e gli stati insulari Kiribati, Mi… - Radio1Rai : ??#Covid, #OMS: ci sarebbero 10 Paesi non toccati dalla pandemia, tra questi Corea del Nord e gli stati insulari Kir… - __fenolftaleina : assurdo come mi sia arrivato prima rotg dalla corea che hush dall'Italia -