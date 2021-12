Covid, Sileri “Se dati non cambiassero andrei cauto con le restrizioni” (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ha fatto dei passi avanti rispetto agli altri Paesi con il Green Pass e poi con il Green Pass rafforzato. Noi abbiamo ancora tutte le misure: vedi la mascherina all’aperto reintrodotta nei luoghi più affollati. Noi abbiamo ancora una pratica quotidiana che ci difende non poco, però mettiamo dei filtri. Il virus si combatte attraverso i vaccini sicuramente, ma ci sono tanti anche altri filtri che ci proteggono: il lavaggio delle mani, la mascherina, la distanza di sicurezza, le terapie per coloro che si ammalano, l’utilizzo spregiudicato dei tamponi”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ospite di “Non stop news” su Rtl 102.5.“In tutti questi filtri, a seconda della variante che circola e di quanto circola, ci sono delle carte che dobbiamo giocarci. Sono abbastanza tranquillo, vi dico la verità. Abbiamo messo in atto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ha fatto dei passi avanti rispetto agli altri Paesi con il Green Pass e poi con il Green Pass rafforzato. Noi abbiamo ancora tutte le misure: vedi la mascherina all’aperto reintrodotta nei luoghi più affollati. Noi abbiamo ancora una pratica quotidiana che ci difende non poco, però mettiamo dei filtri. Il virus si combatte attraverso i vaccini sicuramente, ma ci sono tanti anche altri filtri che ci proteggono: il lavaggio delle mani, la mascherina, la distanza di sicurezza, le terapie per coloro che si ammalano, l’utilizzo spregiudicato dei tamponi”. Lo ha detto Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, ospite di “Non stop news” su Rtl 102.5.“In tutti questi filtri, a seconda della variante che circola e di quanto circola, ci sono delle carte che dobbiamo giocarci. Sono abbastanza tranquillo, vi dico la verità. Abbiamo messo in atto ...

Advertising

LaNotifica : Covid, Sileri “Se dati non cambiassero andrei cauto con le restrizioni” - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sileri: se i dati restano così, no altre restrizioni a Natale #Covid - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ha fatto dei passi avanti rispetto agli altri Paesi con il Green Pass e poi con il Gre… - CorriereCitta : Covid, Sileri “Se dati non cambiassero andrei cauto con le restrizioni” - ItaliaNotizie24 : Covid, Sileri “Se dati non cambiassero andrei cauto con le restrizioni” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sileri Covid, Sileri: se i dati restano così, no altre restrizioni a Natale Se i dati di giovedì saranno in linea con quelli attuali 'non ci sarà bisogno di ulteriori restrizioni' per il periodo natalizio. A indicarlo è il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, secondo il quale per quanto riguarda invece la diffusione della variante Omicron 'dobbiamo aspettare i dati'. In ogni caso, 'abbiamo messo in atto una strategia progressiva': seguire 'qualche ...

Covid, verso obbligo di mascherine all'aperto | Sileri: "Con questi dati no ad altre restrizioni" ... dopo aver riunito la cabina di regia con i vertici del Cts, deciderà quali misure anti Covid ... Sileri : 'Se i dati restano così, no ad altre restrizioni '. 21 dic 09:24 Sileri: se dati rimangono così ...

Covid, Sileri a Sky TG24: "Sequenziamento varianti va raddoppiato o triplicato" Sky Tg24 Covid, Sileri “Se dati non cambiassero andrei cauto con le restrizioni” Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ospite di “Non stop news” su Rtl 102.5.”In tutti questi filtri, a seconda della variante che circola e di quanto circola, ci sono delle carte ...

Covid, verso obbligo di mascherine all'aperto | Sileri: "Con questi dati no ad altre restrizioni" Sarà probabilmente giovedì il giorno in cui il governo, dopo aver riunito la cabina di regia con i vertici del Cts, deciderà quali misure anti Covid adottare in vista delle feste. Sembra scontato il r ...

Se i dati di giovedì saranno in linea con quelli attuali 'non ci sarà bisogno di ulteriori restrizioni' per il periodo natalizio. A indicarlo è il sottosegretario alla salute, Pierpaolo, secondo il quale per quanto riguarda invece la diffusione della variante Omicron 'dobbiamo aspettare i dati'. In ogni caso, 'abbiamo messo in atto una strategia progressiva': seguire 'qualche ...... dopo aver riunito la cabina di regia con i vertici del Cts, deciderà quali misure anti...: 'Se i dati restano così, no ad altre restrizioni '. 21 dic 09:24: se dati rimangono così ...Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ospite di “Non stop news” su Rtl 102.5.”In tutti questi filtri, a seconda della variante che circola e di quanto circola, ci sono delle carte ...Sarà probabilmente giovedì il giorno in cui il governo, dopo aver riunito la cabina di regia con i vertici del Cts, deciderà quali misure anti Covid adottare in vista delle feste. Sembra scontato il r ...