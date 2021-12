"Certe scelte impossibili: anche col Var" (Di martedì 21 dicembre 2021) L'ex fischietto sul gol tolto al Milan. "Episodio borderline, a Bergamo invece decisione giusta. Errori e polemiche inevitabili" di PAOLO GRILLI Leggi su quotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) L'ex fischietto sul gol tolto al Milan. "Episodio borderline, a Bergamo invece decisione giusta. Errori e polemiche inevitabili" di PAOLO GRILLI

Advertising

DiBozze : @borghi_claudio Con la sua esperienza sa benissimo che qualche caso non può essere considerato rappresentativo dell… - AizzaBischeri : @Bismarck888 Sicuramente, almeno per me lo è. Però è anche difficile e frustrante vedere che certe nostre scelte po… - palombi_barbara : @AdrianaVolpeTV PS...Inutile negare i sentimenti...è una recita che non funziona. Inutile atteggiarsi da primadonna… - pianetagenoa : RT @PowerBaldax: @MauroPelizzoni2 @andre_mala94 @pianetagenoa Eppure molti criticavano il Balla per certe scelte, ripetevano che era in con… - PowerBaldax : @MauroPelizzoni2 @andre_mala94 @pianetagenoa Eppure molti criticavano il Balla per certe scelte, ripetevano che era… -

Ultime Notizie dalla rete : Certe scelte "Certe scelte impossibili: anche col Var" L'ex fischietto sul gol tolto al Milan. "Episodio borderline, a Bergamo invece decisione giusta. Errori e polemiche inevitabili" di PAOLO GRILLI

#BARVxL - purtroppo serve ancora la DAD? Natale per evitarla! So che sembra assurdo, tuttavia certe attività pomeridiane, che comunque rispondono a determinati ...affrontato con le armi che si hanno a disposizione evitando di essere guidati nelle scelte dai ...

"Certe scelte impossibili: anche col Var" - Sport - quotidiano.net Quotidiano.net "Certe scelte impossibili: anche col Var" L’ex fischietto sul gol tolto al Milan. "Episodio borderline, a Bergamo invece decisione giusta. Errori e polemiche inevitabili" ...

Tamponi ai vaccinati, muro dei governatori: cosa può succedere Ma di certo il braccio di ferro con governatori e sindaci peserà e non poco sulle scelte che il governo dovrà fare Voce critica anche quella del governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: 'Ch ...

L'ex fischietto sul gol tolto al Milan. "Episodio borderline, a Bergamo invece decisione giusta. Errori e polemiche inevitabili" di PAOLO GRILLISo che sembra assurdo, tuttaviaattività pomeridiane, che comunque rispondono a determinati ...affrontato con le armi che si hanno a disposizione evitando di essere guidati nelledai ...L’ex fischietto sul gol tolto al Milan. "Episodio borderline, a Bergamo invece decisione giusta. Errori e polemiche inevitabili" ...Ma di certo il braccio di ferro con governatori e sindaci peserà e non poco sulle scelte che il governo dovrà fare Voce critica anche quella del governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: 'Ch ...