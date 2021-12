Calcio | Inter | ' nessun tesserato indagato'

(Di martedì 21 dicembre 2021) Milano, 21 dic. - (Adnkronos) - "FCnazionale Milano conferma di aver fornito la documentazione richiesta relativa alle cessioni di taluni calciatori avvenute nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019. La richiesta è pervenuta dalla Procura di Milano per verificare la regolare contabilizzazione delle relative plusvalenze". Così l'in una nota dopo le acquisizioni documentali nella sede nerazzurra eseguite dalla Guardia di Finanza, su delega dei Pm milanesi. "I bilanci della società sono redatti nel rispetto dei più rigorosi principi contabili.dell'a contestazione è stata formalizzata. Come recita il comunicato stesso della Procura, si tratta di indagini preliminari", conclude il comunicato del club nerazzurro.

Stando ai primi riscontri, il valore delle plusvalenze oggetto di controllo nei bilanci degli esercizi 2017/2018 e 2018/2019 dell'Inter ammonta a circa 100 milioni di euro. Secondo quanto precisato ... Per rientrare nei paletti imposti dalla Uefa, l'Inter ha effettuato delle micro cessioni di ragazzi del vivaio per raggiungere la fatidica somma necessaria per partecipare alle Coppe. Nel bilancio ...