Asl Salerno: “Nelle ultime 48 ore la Salernitana non ha rispettato le procedure Covid in modo rigoroso” (Di martedì 21 dicembre 2021) “Due positivi più un sintomatico hanno fatto suggerire al nostro contact tracing, anche sulla scorta delle comunicazioni del medico sociale della Salernitana che Nelle 48 ore precedenti non c’era stato un rigoroso rispetto delle procedure del gruppo squadra, la sospensione dei movimenti dei giocatori contagiati e dei contatti stretti”. Queste le parole del responsabile Covid dell’Asl Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi, nel commentare il divieto di trasferta imposto alla Salernitana che non giocherà contro l’Udinese per la presenza di due casi di coronavirus: “Siamo di fronte al segnale di un incremento del virus e di una sua particolare aggressività, un circolo forte e ha colpito anche la Salernitana. Ora si procede con il tracciamento del gruppo squadra ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) “Due positivi più un sintomatico hanno fatto suggerire al nostro contact tracing, anche sulla scorta delle comunicazioni del medico sociale dellache48 ore precedenti non c’era stato unrispetto delledel gruppo squadra, la sospensione dei movimenti dei giocatori contagiati e dei contatti stretti”. Queste le parole del responsabiledell’Asl, Arcangelo Saggese Tozzi, nel commentare il divieto di trasferta imposto allache non giocherà contro l’Udinese per la presenza di due casi di coronavirus: “Siamo di fronte al segnale di un incremento del virus e di una sua particolare aggressività, un circolo forte e ha colpito anche la. Ora si procede con il tracciamento del gruppo squadra ...

