A Natale Alberto Angela torna con “Stanotte a Napoli” | “Voglio smontare i pregiudizi sulla città”

Leggi su tpi

(Di martedì 21 dicembre 2021) La prima serata natalizia di Rai 1 si colorerà delle sfumature e dell’atmosfera notturna diha presentato al Museo archeologico nazionale di(Mann) “a…” che andrà in onda il 25 dicembre. Un cambio di rotta per la prima serata di Rai 1 ache negli anni scorsi ha intrattenuto il pubblico con film e cartoni animati per tutta la famiglia. Questa volta si parlerà di una delle “meraviglie” italiane, ladi artisti come i fratelli De Filippo o di Massimo Troisi, illustrata dal divulgatore tanto amato dagli spettatori.racconterà: da Piazza Plebiscito e Palazzo Reale a San Gregorio Armeno. Passeggerà per il rione Sanità e visiterà ...