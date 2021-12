Variante Omicron e Capodanno blindato, Pregliasco sulla stretta: “Non sarà facile, decisioni spiacevoli” (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Italia davanti a uno scenario di maggiori restrizioni in vista delle feste, con la costante legata all’aumento di casi da Variante Omicron che non permette di abbassare la guardia. Le incognite sulle regole per il Natale saranno risolte con la prossima cabina di regia e si preannuncia un Capodanno blindato e, spiega il virologo Fabrizio Pregliasco, nel segno di “decisioni spiacevoli” ma necessarie per contrastare l’escalation di contagi. Variante Omicron e Capodanno blindato, Pregliasco annuncia “decisioni spiacevoli” Nel bacino di interrogativi sull’evoluzione della pandemia da Coronavirus nel mondo, tanti punti di domanda avvolgono le ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Italia davanti a uno scenario di maggiori restrizioni in vista delle feste, con la costante legata all’aumento di casi dache non permette di abbassare la guardia. Le incognite sulle regole per il Natale saranno risolte con la prossima cabina di regia e si preannuncia une, spiega il virologo Fabrizio, nel segno di “” ma necessarie per contrastare l’escalation di contagi.annuncia “” Nel bacino di interrogativi sull’evoluzione della pandemia da Coronavirus nel mondo, tanti punti di domanda avvolgono le ...

