Oms | 2022 deve essere l' anno in cui mettiamo fine alla pandemia

"Ildeve essere l'anno in cui mettiamo fine alla pandemia, ma deve essere anche l'anno in cui tutti ... Così il direttore generale dell'Tedros Adhanom, invitando tutti a combattere l'ingiustizia ...Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha spiegato che ildovrà essere l'anno in cui si metterà fine alla pandemia Ildeve essere l'anno "in cui mettiamo fine alla pandemia" da Covid - 19 . Sono le parole del Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 'Un evento ...Milano, 20 dic. (askanews) - 'Il 2022 deve essere l'anno in cui mettiamo fine alla pandemia, ma deve essere anche l'anno in cui tutti i ...Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha spiegato che il 2022 dovrà essere l'anno in cui si metterà fine alla .... Siamo tutti stanchi di questa ...