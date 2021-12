Mattarella e l’affondo sui No vax: «Nei media hanno avuto un risalto sproporzionato» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ancora pochi mesi e Sergio Mattarella concluderà il suo mandato come presidente della Repubblica. Quelle che sta vivendo in questa fase dell’anno sono settimane di addii e ultimi discorsi, come quello rivolto nel pomeriggio di oggi durante l’incontro con le Alte cariche dello Stato. Qui ha cominciato a fare un primo bilancio del 2021: «Quello che sta per concludersi è stato un anno di lavoro intenso. Con priorità chiare: la lotta alla pandemia da Covid e la ripresa della vita economica e sociale del Paese. Possiamo trarne un bilancio complessivamente positivo, per aver alzato la protezione dei cittadini di fronte alla minaccia del virus e per aver rimesso in moto la società». Il Presidente ha parlato poi di fiducia nella scienza e di come gli scettici a volte abbiano trovato troppo spazio sui media italiani: «La prima difesa dal virus è stata la ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ancora pochi mesi e Sergioconcluderà il suo mandato come presidente della Repubblica. Quelle che sta vivendo in questa fase dell’anno sono settimane di addii e ultimi discorsi, come quello rivolto nel pomeriggio di oggi durante l’incontro con le Alte cariche dello Stato. Qui ha cominciato a fare un primo bilancio del 2021: «Quello che sta per concludersi è stato un anno di lavoro intenso. Con priorità chiare: la lotta alla pandemia da Covid e la ripresa della vita economica e sociale del Paese. Possiamo trarne un bilancio complessivamente positivo, per aver alzato la protezione dei cittadini di fronte alla minaccia del virus e per aver rimesso in moto la società». Il Presidente ha parlato poi di fiducia nella scienza e di come gli scettici a volte abbiano trovato troppo spazio suiitaliani: «La prima difesa dal virus è stata la ...

