Matrix Resurrections | Keanu Reeves e lo streaming | Non mi importa | guardatelo dove volete

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 dicembre 2021)negli USA sarà al cinema e insu HBO Max a partire dal 22 dicembre; a questo proposito,ha dichiarato di non essere interessato alle scelte degli spettatori. Quando Warner Bros ha deciso che tutti i suoi film in uscita nel 2021 sarebbero stati distribuiti in day-and-date online su HBO Max e al cinema, in molti hanno arricciato il naso. A proposito dell'uscita di, invece,ha dichiarato di non essere interessato alla scelta degli spettatori: ciò che conta è che il film venga visto - ino in sala! A differenza di autori quali Denis Villeneuve e Christopher Nolan,non sembra particolarmente ...