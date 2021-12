Luca Gotti, il motivo del suo esonero? Non è una questione di soldi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Luca Gotti è stato fino a dicembre il tecnico dell’Udinese. Ecco le informazioni su vita privata, carriera, guadagni e motivi che l’hanno portato al suo esonero. Luca Gotti (Instagram udinesecalcio)Da poco è stato esonerato dalla panchina della squadra dell’Udinese, l’allenatore Luca Gotti. Quest’ultimo in passato ha avuto anche modo di iniziare la sua carriera sempre in ambito calcistico nel ruolo di giocatore. Una grande passione è dunque la sua per questo specifico settore sportivo, che nella sua carriera gli ha andato tanto. Ma conosciamo più da vicino informazioni sull’allenatore. Igor Tudor: per il tecnico del Verona uno degli stipendi più bassi della Serie A Vita privata di Luca Gotti Nome e cognome: ... Leggi su chenews (Di lunedì 20 dicembre 2021)è stato fino a dicembre il tecnico dell’Udinese. Ecco le informazioni su vita privata, carriera, guadagni e motivi che l’hanno portato al suo(Instagram udinesecalcio)Da poco è stato esonerato dalla panchina della squadra dell’Udinese, l’allenatore. Quest’ultimo in passato ha avuto anche modo di iniziare la sua carriera sempre in ambito calcistico nel ruolo di giocatore. Una grande passione è dunque la sua per questo specifico settore sportivo, che nella sua carriera gli ha andato tanto. Ma conosciamo più da vicino informazioni sull’allenatore. Igor Tudor: per il tecnico del Verona uno degli stipendi più bassi della Serie A Vita privata diNome e cognome: ...

Advertising

dadoruxo1 : RT @NariceDe: Non si può giocare a pallone senza la guida di Luca Gotti - giuliocredali : @FPanunzi Mazzarri.. dai.. uno degli allenatori più sopravalutati della storia. Come Luca Gotti è uno dei più sottovalutati. - YBah96 : RT @NariceDe: Non si può giocare a pallone senza la guida di Luca Gotti - arlottoak : RT @NariceDe: Non si può giocare a pallone senza la guida di Luca Gotti - NariceDe : Non si può giocare a pallone senza la guida di Luca Gotti -