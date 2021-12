Inter, prove di rinnovo per Inzaghi: le idee dei nerazzurri (Di lunedì 20 dicembre 2021) Inzaghi Inter, prove di rinnovo tra i nerazzurri e il tecnico piacentino. Ecco l’idea della dirigenza in vista della prossima stagione prove di rinnovo fra l’Inter e Simone Inzaghi. I nerazzurri stanno pensando di allungare il contratto al tecnico piacentino perché non vorrebbero iniziare la nuova stagione con un allenatore in scadenza. Il 2022, dunque, porterà l’Inter a fare una nuova proposta di rinnovo per il tecnico, a maggior ragione dovesse arrivare lo scudetto e la seconda stella. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021)ditra ie il tecnico piacentino. Ecco l’idea della dirigenza in vista della prossima stagionedifra l’e Simone. Istanno pensando di allungare il contratto al tecnico piacentino perché non vorrebbero iniziare la nuova stagione con un allenatore in scadenza. Il 2022, dunque, porterà l’a fare una nuova proposta diper il tecnico, a maggior ragione dovesse arrivare lo scudetto e la seconda stella. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

