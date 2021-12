“Il cibo in strada è roba da profughi”: De Luca senza freni sui divieti natalizi in Campania (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – Il cibo da strada è da profughi per Vincenzo De Luca. Il “dottor presidente” della regione Campania ancora una volta senza freni a Mattino Cinque News, come riportato da Tgcom24. cibo da strada e da profughi, il divieto di De Luca Il cibo in strada non piace al presidente De Luca, specialmente in tempo di Covid e di vaccini, oltre che di restrizioni. E chissà che non si possa rinverdire il tanto caro lockdown nelle stesse modalità dei bei tempi andati. Le parole di De Luca su Canale 5 sono state chiare ed esaustive: “La pizza se la possono portare a casa tutti, è vietato fare i cafoni e consumarla in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – Ildaè daper Vincenzo De. Il “dottor presidente” della regioneancora una voltaa Mattino Cinque News, come riportato da Tgcom24.dae da, il divieto di DeIlinnon piace al presidente De, specialmente in tempo di Covid e di vaccini, oltre che di restrizioni. E chissà che non si possa rinverdire il tanto caro lockdown nelle stesse modalità dei bei tempi andati. Le parole di Desu Canale 5 sono state chiare ed esaustive: “La pizza se la possono portare a casa tutti, è vietato fare i cafoni e consumarla in ...

Advertising

IlPrimatoN : Il governatore spara altissimo in tv - GINA32451015 : RT @Alessan47711923: #Sicilia I cuccioli in strada hanno fame Se volete aiutare potete inviare cibo con amazon. Cliccate sul link: https… - GiovannaPozzoni : RT @Alessan47711923: #Sicilia I cuccioli in strada hanno fame Se volete aiutare potete inviare cibo con amazon. Cliccate sul link: https… - barbaradiamanti : Sinistra dove sei? Se l'avesse detto Salvini oggi sarebbe un tumulto. Fascista, razzista, ti devi vergognare, ecco… - diego4all : RT @Gengiskan73: Un signore proprio! -

Ultime Notizie dalla rete : cibo strada Nashik, il Natale dei bambini di strada colpiti dalla pandemia ... nello Stato indiano del Maharashtra, ha aperto domenica 19 dicembre le celebrazioni per per il Natale con una festa con 40 bambini di strada e 15 loro madri. Insieme al cibo e alle animazioni ...

Covid, il pugno duro di De Luca: vietato anche il cibo in strada: "È da profughi" ... De Luca: 'Dobbiamo riaprire le terapie intensive' Il divieto scatterà il 23 dicembre e sarà in vigore fino al primo di gennaio quando anche i tavolini in strada dovranno sparire: non si potrà più ...

"Vietato consumare cibo in strada come tanti profughi..." Tuscia Web Nashik, il Natale dei bambini di strada colpiti dalla pandemia Al Santuario del Bambino Gesù la comunità locale dei gesuiti si è presa cura in questi mesi delle famiglie povere tribali provenienti dal Rajastan che viveno con lavori a giornata ...

“Vietato consumare cibo in strada come tanti profughi…” "Vietato consumare cibo in strada come tanti profughi...". Napoli - Il governatore della Campania De Luca spiega il provvedimento in vigore dal 23 che sta scatenando molte polemiche ...

... nello Stato indiano del Maharashtra, ha aperto domenica 19 dicembre le celebrazioni per per il Natale con una festa con 40 bambini die 15 loro madri. Insieme ale alle animazioni ...... De Luca: 'Dobbiamo riaprire le terapie intensive' Il divieto scatterà il 23 dicembre e sarà in vigore fino al primo di gennaio quando anche i tavolini indovranno sparire: non si potrà più ...Al Santuario del Bambino Gesù la comunità locale dei gesuiti si è presa cura in questi mesi delle famiglie povere tribali provenienti dal Rajastan che viveno con lavori a giornata ..."Vietato consumare cibo in strada come tanti profughi...". Napoli - Il governatore della Campania De Luca spiega il provvedimento in vigore dal 23 che sta scatenando molte polemiche ...