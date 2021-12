I menu di Capodanno più buoni di Milano (e non solo) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Quanti di voi sono già pronti a stappare bottiglie di spumante tra le mura di casa e quanti invece si sognano un “cenone” più posato, magari in qualche rinomato indirizzo? Forse ancora più del Natale, il servizio del 31 dicembre per la maggior parte dei ristoranti significa opulenza, gala, brindisi e festeggiamenti non stop. Diverse attività quest’anno hanno optato per chiudere durante i giorni del 24 e 25 per riposarsi e dedicarsi al “cenone”. Si tratta in genere di una serata dove il tavolo di coppia è più raro – anche se dipende dai contesti – ed è facile ritrovarsi con alcuni amici o un numero ristretto di parenti per salutare insieme il nuovo anno. Una serata che nella maggior parte dei casi si trascorre in compagnia, mangiando (tanto) e bevendo (altrettanto) nell’attesa di una mezzanotte carica di fuochi d’artificio. Sia che restiate in città, sia che vi spostiate in mete più ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Quanti di voi sono già pronti a stappare bottiglie di spumante tra le mura di casa e quanti invece si sognano un “cenone” più posato, magari in qualche rinomato indirizzo? Forse ancora più del Natale, il servizio del 31 dicembre per la maggior parte dei ristoranti significa opulenza, gala, brindisi e festeggiamenti non stop. Diverse attività quest’anno hanno optato per chiudere durante i giorni del 24 e 25 per riposarsi e dedicarsi al “cenone”. Si tratta in genere di una serata dove il tavolo di coppia è più raro – anche se dipende dai contesti – ed è facile ritrovarsi con alcuni amici o un numero ristretto di parenti per salutare insieme il nuovo anno. Una serata che nella maggior parte dei casi si trascorre in compagnia, mangiando (tanto) e bevendo (altrettanto) nell’attesa di una mezzanotte carica di fuochi d’artificio. Sia che restiate in città, sia che vi spostiate in mete più ...

Roma_Events : Menù di Capodanno nei ristoranti di Roma - - CortileSicilia : I giorni di festa hanno più gusto se trascorsi al Cortile Siciliano. Ti aspettiamo per il pranzo di Natale e di Capodanno con i nostri menù! - nelsonlariccia : RT @ROMASOMO: Menu di Capodanno vini inclusi e intrattenimento musicale con spettacolo dal vivo Euro 170 per persona ?????? • Info e prenotazi… - EdoCrescenzi : Lo chef Locatelli ha dato il via libera al menù di capodanno: tamponi e lenticchie - AndreaPecchia1 : E anche quest'anno nel menù di Capodanno il piatto forte sarà #tampone e lenticchie #GreenpassObbligatorio #BuonaDomenica #19dicembre -