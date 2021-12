Coca Cola fa la guerra agli indio colombiani per fermare la birra Coca Pola: “Uso improprio del marchio che confonde i consumatori” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Coca Cola contro Coca Pola. Si potrebbe sintetizzare così la battaglia che sta contrapponendo un gigante multinazionale e una picCola impresa indigena della Colombia. Una disputa legata alla somiglianza lessicale tra i prodotti commercializzati: la celebre bibita analcolica industriale da una parte, una birra e altri prodotti derivanti dalle foglie di Coca dall’altra. Alcune settimane fa uno studio legale con sede a Bogotà, capitale della Colombia, ha inviato una lettera per conto della multinazionale Coca Cola alla Tierra de indio, distributrice della picCola società comunitaria indigena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021)contro. Si potrebbe sintetizzare così la batta che sta contrapponendo un gigante multinazionale e una picimpresa indigena della Colombia. Una disputa legata alla somiglianza lessicale tra i prodotti commercializzati: la celebre bibita analcolica industriale da una parte, unae altri prodotti derivanti dalle foglie didall’altra. Alcune settimane fa uno studio legale con sede a Bogotà, capitale della Colombia, ha inviato una lettera per conto della multinazionalealla Tierra de, distributrice della picsocietà comunitaria indigena ...

Ultime Notizie dalla rete : Coca Cola LETTERA Comitato di liberazione dei Babbi Natale Caro Beppe, a dicembre molte abitazioni italiane vengono adornate con uno dei simboli natalizi tipico degli ultimi anni:il Babbo Natale appeso alla finestra. Anche se non introdotto dalla Coca Cola come l' icona classica in costume rosso e bianco, mi pare comunque una stonatura la sua presenza in una dimora tra le brume padane o sulla costa tirrenica. Non ho mai capito se si intende ...

'In compagnia del lupo. Il lato oscuro di Babbo Natale' su Sky Arte ... le guance arrossate dal freddo e il sacco pieno di regali che i bambini amano, quello che abbiamo visto tante volte nella pubblicità della Coca Cola. Ma no, non è nemmeno lui il vero Babbo Natale. ...

Coca Cola fa la guerra agli indio colombiani per fermare la birra Coca Pola: "Uso improprio del marchio…

Myrta Merlino: "Ridarei schiaffo a Strauss-Kahn. Ma niente ipocrisie, la bellezza aiuta" La giornalista che conduce 'L’aria che tira' si racconta: tre figli, due matrimoni e la storia con Tardelli. "L’ex ministro francese provò a baciarmi, lo rimisi al suo posto. Però un lumacone non è un ...

