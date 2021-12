C'mon C'mon: Joaquin Phoenix nel primo teaser italiano che svela la data di uscita (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il teaser trailer e il poster italiano di C'mon C'mon rivelano la data di uscita del film con Joaquin Phoenix nelle sale italiane. Il teaser trailer italiano e il poster di C'mon C'mon svelano la data di uscita del film con Joaquin Phoenix, in arrivo nelle sale italiane a marzo distribuito da Notorious Pictures. Dopo un film ispirato a suo padre (Beginners) e uno alla madre (Le donne della mia vita), il regista Mike Mills si cimenta in un'opera ancora più personale e per certi versi più vicina alla sua esperienza vissuta: una storia che scava nel rapporto tra adulti e bambini. Protagonista della pellicola è Joaquin Phoenix, nei panni di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 dicembre 2021) Iltrailer e il posterdi C'mon C'mon rivelano ladidel film connelle sale italiane. Iltrailere il poster di C'mon C'monno ladidel film con, in arrivo nelle sale italiane a marzo distribuito da Notorious Pictures. Dopo un film ispirato a suo padre (Beginners) e uno alla madre (Le donne della mia vita), il regista Mike Mills si cimenta in un'opera ancora più personale e per certi versi più vicina alla sua esperienza vissuta: una storia che scava nel rapporto tra adulti e bambini. Protagonista della pellicola è, nei panni di ...

Advertising

NgnEmy : RT @PierreBellemere: oh non mon cicciobello - cinemaniaco_fb : ?????????????? C'mon C'mon: Joaquin Phoenix nel primo teaser italiano che svela la data di uscita - margOxbn : RT @PierreBellemere: oh non mon cicciobello - JulieCrst : RT @PierreBellemere: oh non mon cicciobello - dreemshady : RT @PierreBellemere: oh non mon cicciobello -