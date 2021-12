Cinquemila contagi tra gli infermieri negli ultimi 3o giorni (Di lunedì 20 dicembre 2021) Oltre 150 contagi ogni giorno, quasi 5.000 nell'ultimo mese: la risalita della curva pandemica mostra i suoi effetti anche in corsia, negli ospedali. “Salgono vertiginosamente i contagi degli operatori sanitari in Italia. E non possiamo più nasconderci: siamo nel pieno della quarta ondata, con la spada di Damocle della variante Omicron che pende sulle nostre teste. Secondo il nostro ultimo report, sono 4.684 i professionisti della salute che si sono infettati negli ultimi 30 giorni, avvicinandosi inesorabilmente a quota 5mila”. L'allarme arriva da Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degli infermieri Nursing Up, presentando l'ultimo documento elaborato dall'associazione di rappresentanza, frutto delle elaborazioni su dati Inail e Istituto superiore di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Oltre 150ogni giorno, quasi 5.000 nell'ultimo mese: la risalita della curva pandemica mostra i suoi effetti anche in corsia,ospedali. “Salgono vertiginosamente idegli operatori sanitari in Italia. E non possiamo più nasconderci: siamo nel pieno della quarta ondata, con la spada di Damocle della variante Omicron che pende sulle nostre teste. Secondo il nostro ultimo report, sono 4.684 i professionisti della salute che si sono infettati30, avvicinandosi inesorabilmente a quota 5mila”. L'allarme arriva da Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degliNursing Up, presentando l'ultimo documento elaborato dall'associazione di rappresentanza, frutto delle elaborazioni su dati Inail e Istituto superiore di ...

