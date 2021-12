Ascolti TV: è duello tra le due storiche conduttrici. Ma la vittoria è di una sola (Di martedì 21 dicembre 2021) I conduttori dei programmi tv si sfidano a colpi di Ascolti, ieri sera qualcuno ha fatto il boom mentre altri non decollano. Il programma All Together Now La musica è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 21 dicembre 2021) I conduttori dei programmi tv si sfidano a colpi di, ieri sera qualcuno ha fatto il boom mentre altri non decollano. Il programma All Together Now La musica è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

realferrarista : RT @FormulaPassion: Il duello dell'ultimo giro tra Hamilton e Verstappen ha incollato allo schermo in Italia quasi quattro milioni e mezzo… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Il duello dell'ultimo giro tra #Hamilton e #Verstappen ha incollato allo schermo in Italia quasi quattro milioni… - Fra55oni : RT @FormulaPassion: Il duello dell'ultimo giro tra Hamilton e Verstappen ha incollato allo schermo in Italia quasi quattro milioni e mezzo… - FormulaPassion : Il duello dell'ultimo giro tra Hamilton e Verstappen ha incollato allo schermo in Italia quasi quattro milioni e me… - FormulaPassion : #F1 | Il duello dell'ultimo giro tra #Hamilton e #Verstappen ha incollato allo schermo in Italia quasi quattro mili… -