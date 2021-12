Amici 21 | allieve a rischio eliminazione | l’avvertimento di Rudy Zerbi – VIDEO

Advertising

361_magazine : - EnglishDOnline : Amici, Alessandra Celentano sospende la maglia ad una delle allieve: ecco chi è -

Ultime Notizie dalla rete : Amici allieve

Una situazione che a Rudy non piace più e peggiorata, inoltre, dall'atteggiamento poco reattivo delle due. Per questo il maestro di canto di21 le ha convocate subito dopo la puntata e ...Non è detto che accada, ma non nota in loro la convinzione giusta per restare ad21 . Zerbi ha incontrato le duedopo la scorsa puntata e ha fatto capire loro che sono a rischio ...Rudy Zerbi ancora insoddisfatto di due allieve: l'insegnante di canto le avverte per l'ultima volta. A rischio eliminazione o sostituzione ...Amici, Rudy Zerbi duro contro due allieve: ha intenzione di buttarle fuori dalla scuola? Le sue parole sono molto chiare.