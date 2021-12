Ambulanza distrutta nell' incidente | appello della Croce Gialla | ' Aiutateci a comprarne una nuova'

Advertising

artvclou : SONO DISTRUTTA IL BACINO DI CARMINE SULLA TESTA DI FUTURA RAGAZZI CHIAMAYE L'AMBULANZA SRO PIANGENDO VI PREGO MA CO… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambulanza distrutta

il Resto del Carlino

ANCONA - L'della Croce Gialla di Ancona rimasta coinvolta sabato pomeriggio in un incidente accaduto in via Giordano Bruno dovrà essere demolita. La conferma arriva direttamente dal presidente della ...La struttura è andata, ma per fortuna le fiamme non si sono propagate agli edifici vicini. Presente anche un', che però non ha soccorso nessuno. L'equipaggio del 118 è sopraggiunto ...ANCONA - L’ambulanza della Croce Gialla di Ancona rimasta coinvolta sabato pomeriggio in un incidente accaduto in via Giordano Bruno dovrà essere demolita. La conferma ...I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima della mezzanotte per l'incendio di una roulotte all'interno del porto di Ancona in ...