Amazon premia Giuliano | new entry a 62 anni

(Di lunedì 20 dicembre 2021)Arnoldi, di Capriate, dopo una vita da fiorista è stato assunto a tempo indenterminato al centro di smistamento.l’hato per il suo impegno in azienda e fuori: gli ha regalato una partita dell’Atalanta col figlio e soprattutto ha fatto una donazione all’associazione Persone Down, in cui è volontario.

Ultime Notizie dalla rete : Amazon premia

